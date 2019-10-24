Хочет, но боится: Александр Петров откровенно о гей-сценах

Ксения в своем ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!" спросила у Александра, смог бы он сыграть гея. Петров ответил утвердительно. "Если интересный сценарий и интересная история, то, конечно, да", – рассудила звезда кино.
Теледива уточнила, готов ли Александр Петров сниматься в постельных сценах с мужчиной. Артист не сразу смог ответить на провокационный вопрос.
"Я бы много думал, потому что в России это воспринималось бы немножко… остро совсем. Но если бы мне дико понравился сценарий, то я бы согласился", – робко сказал Александр.
Добавим, из этого же интервью стало известно, что Александр Петров сейчас зарабатывает больше, чем его не менее популярные коллеги. Артист получает 250 тысяч рублей за съемочный день.
Узнав о гонораре Александра Петрова, Ксения Собчак не смогла скрыть удивления. "Это же больше, чем зарабатывает Машков!" – закричала теледива. "Нет, Машков намного больше получает, я думаю", – добавил артист.
Также из выпуска шоу стало известно, что Александр Петров, плюс ко всему, получает за съемки в рекламе от 18 до 22 миллионов рублей. Его гонорар за участие в пьесе "Вишневый сад" в Московском драмтеатре составил 165 тысяч рублей. Также актеру, наверняка, приносит доход продвижение различных брендов в его "Инстаграм", где количество подписчиков у него перевалило за миллион.
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