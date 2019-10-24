Сын воссоединил Собчак с Виторганом

"Маму нарисовали, Платона нарисовали, кого еще хочешь?", – спрашивает светская львица мальчика. Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана заявил, что добавит на картину любимого папу и старших брата с сестрой – 19-летнего Данила и 23-летнюю Полину, сообщает Пятый канал.
На рисунке Ксения Собчак оказались рядом с бывшим мужем. При этом пользователи соцсети с сарказмом отметили, что новому супругу телезвезды, режиссеру Константину Богомолову и возлюбленной Виторгана, актрисе Нино Нинидзе, места не оказалось.
Вместе с тем, многие фолловеры отмечают, что после развода Ксения Собчак и Максим Виторган сохранили хорошие отношения ради общего ребенка. Они уделяют ему внимание, стараясь оградить от ненужных переживаний.
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