Роза Сябитова призвала россиянок держаться за мужчин

Накануне ведущая опубликовала снимок на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На фото она запечатлена с молодым, прекрасно сложенным мужчиной. В подписи под постом Роза подняла довольно актуальную, но щепетильную тему – скука в отношениях с идеальным избранником.
Как оказалось, Сябитова лично сталкивалась с подобной проблемой. Когда она встретила настоящего мужчину, ласкового, заботливого и внимательного, то просто не почувствовала к нему притяжения. Долгое время она не могла разобраться с причиной своего поведения. Звезде понадобились годы для того, чтобы сначала задать себе этот вопрос, а потом ответить на него.
"И если я справилась, значит, сможете и вы!" – заявила знаменитость.
Роза поведала, что людям свойственно притяжение ко всему, что напоминает им собственную семью. По ее словам, каждый бессознательно стремится воссоздать знакомые картины детства в своей взрослой самостоятельной личной жизни. При этом инстинкт зачастую работает против человека.
Поэтому ведущая призвала женщин не отказываться от хороших избранников. Вместо этого она посоветовала поработать над собой, стараясь понять и исправить свою эмоциональную программу. "Расстаньтесь с комплексом, а не с человеком!" – резюмировала Сябитова.
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