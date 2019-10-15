Асмус рассказала о разводе с Харламовым

Кристина Асмус представила свой новый фильм. Популярная актриса появилась на красной дорожке без мужа, юмориста Гарика Харламова, и откровенно ответила на слухи об их разводе.

В одном из столичных кинотеатров состоялась премьера фильма Клима Шипенко "Текст", где в главных ролях сыграли Александр Петров, Кристина Асмус, Иван Янковский. Артисты не только представили картину, но и одними из первых прошлись по красной дорожке. Для выхода в свет Кристина Асмус выбрала лаконичное декольтированное черное платье, которое дополнила изысканным колье. Волосы артистка убрала в высокую прическу.

Интересно, что на премьере актриса появилась без своего мужа, юмориста Гарика Харламова. Это обстоятельство с новой силой заставило общественность говорить о том, что супруги расстались. Однако сама Кристина опровергла эти разговоры. Как передает "Экспресс газета", Асмус заявила, что никто не с кем разводиться не собирается. По ее словам, Гарик Харламов оказался занят на важных съемках, но они постоянно находятся друг с другом на связи, оказывая всевозможную поддержку.

А еще в разговоре с журналистами Кристина Асмус призналась, что в фильме впервые снялась в постельной сцене. По сюжету, она является возлюбленной героя Ивана Янковского, который буквально помешан на социальных сетях и снимает на телефон практически каждый свой шаг, в том числе и интимные моменты с героиней Асмус. "Мы ее сняли в один дубль. И получилось то, что мы все увидели", – цитирует актрису Teleprogramma.pro.

Кстати, для того, чтобы блеснуть на красной ковровой дорожке в стильном черном наряде, Кристине Асмус пришлось постараться. Актриса призналась, что голодала перед премьерой. "Чтобы прийти на премьеру и влезть в этот наряд, я не ела дней пять", – рассказала артистка. И еще три недели строго ограничивала себя а еде во время съемок самой картины. На такие жертвы Кристина Асмус пошла, чтобы в кадре выглядеть стройной красавицей.