Голодающий Харламов напугал россиян

Гарик Бульдог Харламов неожиданно пожаловался, что лишний вес доставляет ему проблем. Телеведущий вынужден сесть на жесткую диету.



Мужчина рассказал журналистам, что ему надоели растущие, как на дрожжах, живот и щеки. Прошелся юморист и по своему третьему подбородку. В связи с недовольством своим внешним видом комик решил для начала скорректировать свой рацион. Теперь он отказывается от еды на рабочих мероприятиях.



"Я не ем никогда на таких мероприятиях, не могу. Даже на своем дне рождения никогда не ем – нервничаю. Потому что надо как-то выступить, надо хорошо выглядеть, а если я съем – я не могу встать", – рассказал комедиант.

Кроме того, Харламов установил для себя жесткое табу на алкоголь. Это связано не только с тем, что горячительные напитки усиливают аппетит, но и с самочувствием после их употребления.

"А я не пью алкоголь. Вообще", – не без доли гордости заявляет Гарик в интервью корреспондентам телепрограммы "Ты не поверишь", – "Не люблю ни выпивать его, ни состояние после. Поэтому – не моя история".

Впрочем, усилия Харламова весьма спорны, ведь дома знаменитость ни в чем себя не ограничивает. Кроме того, шоу-мен рассказал, что и со спортом у него отношения весьма специфичны. Ему гораздо приятнее полежать дома на диване и поиграть в приставку. Гарик отмечал, что его супруга Кристина Асмус ругается на него за пристрастие к играм, но в целом это не доставляет особых хлопот.

