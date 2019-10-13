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Шоу-бизнес

Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая программы "Жить здорово" все чаще в последнее время удивляет своими высказываниями. На этот раз она заговорила о вреде использования необходимого средства личной гигиены – туалетной бумаги. 
прочитано 622 раза

По мнению звезды, использовать туалетную бумаги после дефекации неправильно, неграмотно и очень плохо. Она считает, что будущее за японскими туалетами с автоподмывом заднего прохода.

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 Елена Васильевна Малышева (Шабунина)

Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

Как оказалось, данное средство личной гигиены травмирует анальному проход за счет своей жесткой структуры, которая царапает нежную кожу и создает анальные трещины. Они со временем заражаются инфекцией через кал и начинается гноение. В последствие у человека может развиться болезнь под названием геморрой. Об этом рассказал гость программы "Жить здорово" – иммунолог Андрей Продеус. 

"Медицина требует, чтобы именно эта зона подмывалась", – заявила Малышева. 

Врачи считают, что подмывание способно избавиться от большинства кала с заднего прохода и более безопасно. К такому методу давно прибегают арабы и японцы. А вот в нашей культуре подобное считается неприемлемым. Россиянам проще купить туалетную бумагу, чем устанавливать дополнительный кран возле туалета и переплачивать за воду.

13 октября 2019, 01:03
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Скорбящий СтранникЪГость
Ответить
САРАТОВСКИЕ СОБЫТИЯ НАПУГАЛИ МАНЬЯКОВ
Исключительное право линча должно предоставлять только родственникам погибших. В первую очередь родителям жертвы. А не озверелой толпе зевак. Помню, как-то смотрел старинный фильм, как в США шериф повесил двух 17-ти летних парней за кражу лошадей. И никто не возмущался таковы законы были. Для Саратовской губернии как исключение дать право линча и смертной казни. Нинадо пугаться в Китае например чиновников пачками казнят за казнокрадство и у нас так можно узаконить. У людей появится тогда Страх Смерти как в Библии написано. Можно в Саратове провести референдум по этому вопросу и все вопросы сами собой разрешатся. При Царях на Руси была смертная казнь и при царе был палач который выполнял государственную работу. Это был уважаемый человек близкий друг Монарха. Власть держится на Правосудии, а не вакханалии вседозволенности. В России рано или поздно вернется карательная практика Монарха Императора Помазанника. К сожалению в 1917 г. царского палача убили злодеи большевики, а потом и царскую семью не за что казнили. Начался КРАСНЫЙ ТЕРРОР. И только 2 Мировая Война его остановила. Кстати на Пасху Царь Искупитель Николай II сам обходил многие тюрьмы и общался с заключенными и многих миловал, но только после живого общения с человеком.
Аминь


ВестникЪ СВОБОДА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Мурашки по Коже...

ШАМАН ЯКУТ снова идет НА КРЕМЛЬ!
ХВАТИТ МОЛЧАТЬ!
<цензура>=zS12RNUjoBc

П.С.
Что за жизнь на Руси.
Воин Шаман имеет цель в жизни. Сколько людей на Руси живут пустой бесцельной жизнью. Дайте Воину Копьё и Тележку, пусть идет на Москву. Ему Высшие Силы дали Силы и не в праве человечки лезть в Божественные замыслы.
Аминь
Гость
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Смотрю я на жуткую рожу Малышевой и не понимаю. У нее дети есть? Неужели им приятно на этого гоблина смотреть? У нее муж есть? Как его не вырвет от такой жутищи???
Гость
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Старая алчная дура открыла Америку! Весь мир использует туалетную бумагу, не наждачную конечно же, и нет проблем! А если у Малышевой геморой, то это не от туалетной бумаги, а от тупых мозгов!
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