Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги

По мнению звезды, использовать туалетную бумаги после дефекации неправильно, неграмотно и очень плохо. Она считает, что будущее за японскими туалетами с автоподмывом заднего прохода.
Как оказалось, данное средство личной гигиены травмирует анальному проход за счет своей жесткой структуры, которая царапает нежную кожу и создает анальные трещины. Они со временем заражаются инфекцией через кал и начинается гноение. В последствие у человека может развиться болезнь под названием геморрой. Об этом рассказал гость программы "Жить здорово" – иммунолог Андрей Продеус.
"Медицина требует, чтобы именно эта зона подмывалась", – заявила Малышева.
Врачи считают, что подмывание способно избавиться от большинства кала с заднего прохода и более безопасно. К такому методу давно прибегают арабы и японцы. А вот в нашей культуре подобное считается неприемлемым. Россиянам проще купить туалетную бумагу, чем устанавливать дополнительный кран возле туалета и переплачивать за воду.
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