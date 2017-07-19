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Жена миллиардера Лебедева показала семейную идиллию

Елена Перминова. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Модель Елена Перминова и миллиардер Александр Лебедев отмечают 12-ую годовщину отношений. В честь такого события супруги продемонстрировали "горячий" танец.

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30-летняя модель Елена Перминова познакомилась с Александром Лебедевым, когда ей было всего 18. Их отношения развивались довольно стремительно, и сейчас в активе супругов трое детей: сыновья Никита и Егор и очаровательная дочь Арина. Сложно поверить, что влюбленные вместе уже 12 лет.

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В честь такого события Перминова опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Instagram видеозапись зажигательного танца, который исполнила вместе с любимым мужем. "Как мы отметили 12 лет вместе с @alexanderlebedev_ 💞 спасибо ребята @fitness_tours_sfamily за ваше терпение в эти пять дней тренировок 😜 это были незабываемые дни !!!2 – подписала ролик Елена.

Многочисленные подписчики пришли в восторг от видеозаписи. "Бомба💣!!!! Столько раз смотрела, все никак не насмотрюсь))🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Горячо,класс!!!😍😍😍", "😍 Вы потрясающая пара!", "Счастья Вам🙌🏽❤️", "Вы уникальная пара! Счастья и всего самого наилучшего вашей замечательной семье!!!", "Лена идеал девушки 😍танец шикарный 💫🍓💥", "Поздравляем с такой датой ! ❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻" – рассыпались в комплиментах поклонники Перминовой.

Кстати, не остались в стороне и звездные подружки Лены. Например, украинская певица Светлана Лобода назвала танец "волшебным", а ее российская коллега Полина Гагарина пожелала Перминовой "преумножать любовь и страстные танцы". Продюсер Яна Рудковская оставила такой комментарий: "Класс ! Вообще )Уровень !!!! ❤️💪🏻"

Напомним, разница в возрасте Елены Перминовой и Александра Лебедева составляет 27 лет, но влюбленных это не смущает. По последним данным, предприниматель занимает 188 сточку списка богачей Forbes с состоянием в 0,4 миллиарда долларов.

Автор: Наталья Аряева19 июля 2017, 16:09
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