Жена миллиардера Лебедева разделась для фото

Модель Елена Перминова, которая является женой миллиардера Александра Лебедева, опубликовала в социальной сети откровенные фотографии. Девушка разделась ради рекламы очков.

На снимках, представленных в Instagram-аккаунте Перминовой, модель запечатлена почти полностью обнаженной. На ней остались только лишь колготки и очки, ради которых и был задуман снимок.

Фото опубликовано Lena Perminova (@lenaperminova) Фев 3 2017 в 2:49 PST

Серия снимков в социальной сети вызвала кучу откликов со стороны подписчиков Перминовой. "Впервые вижу человека, который выглядит шикарно в колготках", – пишет один из комментаторов. "Нереально крутооо", – поддерживает общее мнение другой.

Примечательно, что многие обратили внимание именно на ноги Перминовой. "Скелет! Кости на ногах видно", – пишет один из интернет-пользователей.

Фото опубликовано Lena Perminova (@lenaperminova) Фев 4 2017 в 2:29 PST

Напомним, Перминова неоднократно раздевалась для откровенных фотосессий. Например, на восьмом месяце беременности она снялась для российской версии журнала Vogue.

Фото опубликовано Lena Perminova (@lenaperminova) Фев 4 2017 в 12:36 PST

Напомним, Перминова замужем за успешным бизнесменом Александром Лебедевым. Разница в возрасте супругов составляет 27 лет. По последним данным, предприниматель занимает 188 сточку списка богачей Forbes с состоянием в 0,4 миллиарда долларов.