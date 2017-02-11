Жена миллиардера Лебедева разделась для фото
На снимках, представленных в Instagram-аккаунте Перминовой, модель запечатлена почти полностью обнаженной. На ней остались только лишь колготки и очки, ради которых и был задуман снимок.
Серия снимков в социальной сети вызвала кучу откликов со стороны подписчиков Перминовой. "Впервые вижу человека, который выглядит шикарно в колготках", – пишет один из комментаторов. "Нереально крутооо", – поддерживает общее мнение другой.
Примечательно, что многие обратили внимание именно на ноги Перминовой. "Скелет! Кости на ногах видно", – пишет один из интернет-пользователей.
Напомним, Перминова неоднократно раздевалась для откровенных фотосессий. Например, на восьмом месяце беременности она снялась для российской версии журнала Vogue.
Напомним, Перминова замужем за успешным бизнесменом Александром Лебедевым. Разница в возрасте супругов составляет 27 лет. По последним данным, предприниматель занимает 188 сточку списка богачей Forbes с состоянием в 0,4 миллиарда долларов.
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