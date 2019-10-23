Асмус удивила народ странным высказыванием

Артистка опубликовала в своем "Инстаграм" фото в ванной комнате. Кристина Асмус пожаловалась поклонникам, и это вызвало у них недоумение.

Актриса позировала, сидя на ванной, завернутая в белоснежное полотенце. Сейчас супруга комика Гарика Харламова очень много работает, в частности, над продвижением своего нового фильма "Текст".

Судя по всему, времени на отдых у звезды театра и кино почти не остается. В публикации Кристина Асмус призналась поклонникам, что даже толком не успевает спать. По кадру видно, что актриса счастлива, поскольку ей наконец-то представился шанс хоть немного расслабиться и отдохнуть.

Материал дополняется