Асмус показала нежное фото с Михалковым

Артистка с большим уважением относится к знаменитым режиссерам. Одним из таковых является Никита Михалков. В своем микроблоге Кристина Асмус обнародовала фото с 73-летним мэтром отечественного кинематографа.
Актриса нежно обняла Михалкова, прильнув к нему. "Легенда", – лаконично подписала снимок звезда.
Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию Асмус. Желая сделать артистке приятное, они оставили под постом хвалебные комментарии в ее адрес: "Легенда тут только ты, Кристина", "Да, повезло ему стоять с легендой. Усики прям колышутся от удовольствия!"
Кристину Асмус такие комментарии разгневали. Актриса не оценила неприкрытую лесть, также ей пришлось не по душе неуважение к режиссеру. "Сами удалите коммент или помочь?" – ответила она одному из подписчиков.
Некоторые пользователи соцсети пошутили насчет ее личной жизни. Им показались слишком нежными объятия Асмус и Михалкова на фоне слухов о разладе в семье первой. "А Гарик-то в курсе?" – спросил фолловер.
Ранее в Сети появилась информация о том, что Кристина Асмус появилась на премьере в Ялте без обручального кольца. Это спровоцировало домыслы о разводе. Позже артистка пояснила: они с Харламовым не носят кольца, потому что не хотят.
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