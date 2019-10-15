Асмус за спиной у мужа обняла сексуальных красавцев

Кинолента "Текст" повествует о жизни 27-летнего Илья Горюнова, роль которого исполнил Александр Петров. Главный герой семь лет проводит в тюрьме, будучи ложно обвиненным в распространении наркотиков. Когда молодой человек выходит на свободу, он понимает, что прежняя жизнь разрушена.
Горюнов не собирался мстить, однако теперь у него нет выбора. Илья встречается с Петром, из-за которого оказался за решеткой. В ходе стычки он убивает обидчика, получая доступ к его телефону, а вместе с тем к фото, видео и переписке.
С помощью этого гаджета Илья проживает жизнь Петра. В частности, общается с его девушкой Ниной, роль которой исполнила Кристина Асмус.
Фильм снят по сценарию писателя Дмитрия Глуховского. В России и за рубежом он известен как автор серии книг "Метро". В них рассказывается о мире после ядерной катастрофы, где люди вынуждены искать спасения от радиации в глубинах московской подземки.
Режиссером киноленты выступил Клим Шипенко. Напомним, что именно он был одним из создателей фильма "Салют-7".
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