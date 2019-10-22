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"Пытаюсь поправиться": Боня начала экстренную борьбу с худобой

Виктория Боня. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая и экс-участница шоу "Дом-2" заметно потеряла в весе. 39-летняя Виктория Боня выглядит очень худенькой.

Продолжение: "Это не Бабкина": народ перестал узнавать певицу
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Виктория Боня опубликовала свежий снимок в "Инстаграм". Звезда сфотографировала свое отражение в зеркале. На фото она облачена в короткое шифоновое платье с леопардовым принтом. Наряд сидит на Виктории свободно, что подчеркивает ее худобу.

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Виктория Анатольевна Боня

Виктория Анатольевна Боня модель, телеведущая

"Поделитесь, пожалуйста, вашей диетой!!!" – написала Боне поклонница. "Я не сижу на диетах! Я, наоборот, пытаюсь поправиться… Вес меньше, чем бы хотелось", – поделилась переживаниями экс-участница шоу "Дом-2".

Ранее Виктория Боня говорила, что придерживается принципов правильного питания. Знаменитость оказалась от употребления алкоголя. Телеведущая уверена, что даже небольшие дозы спиртосодержащих веществ не лучшим образом отражаются на женском лице. Также экс-участница шоу "Дом-2" призывает активно заниматься спортом.

А вот к "инъекциям красоты" Виктория Боня рекомендует относиться с большой осторожностью. Много лет назад она решила попробовать филлеры, о чем очень пожалела. Из-за них лицо телеведущей перекосило. Тогда Боне пришлось лететь в Америку к голливудскому доктору, который помог ей обрести прежние черты лица.

22 октября 2019, 14:07
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Боня подурачилась на закрытии Каннского кинофестиваля

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