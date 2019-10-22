"Неожиданно и необъяснимо": Исаева показала отплясывающую Началову перед смертью

Анна Исаева обнародовала сокровенные видео, на которых запечатлела Юлию Началову и ее близких. Бывшая помощница ныне покойной певицы в ужасе от того, что тогда никто не знал, что вскоре артистка умрет.

Несколько роликов Анна Исаева опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм". "Неожиданно и необьяснимо – почему я плачу. Просто потому. Конечно у меня очень много такого домашнего видео. Конечно я им не спекулирую, не лювлю хайп и не выставляю его ежедневно на всеобщее обозрение. Но я хочу сказать вам, ожидающим от меня этой спекуляции– я буду делать это, буду, но редко. И только по порыву души (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – объяснила решение обнародовать сокровенные кадры Анна Исаева.

Она рассказала, что видео было снято во время празднования 12-летия дочери Юлии Началовой Веры. Поздравить девочку пришли самые близкие: ее бабушка и дедушка, родители артистки, отец Евгений Алдонин, крестная Лариса Долина с дочкой Линой и внучкой Сашей, семья Ролана Гусева, Юлия Костюшкина и другие.

"Мы притащили аппарат караоке, чтобы было повеселее и она поет для своих, всегда попадая в ноты. Я нашла этот ресторан. Мы с Юлей заказали атрибутику для Веры, связанную с темой, которая ее волновала тогда– Код Да Винчи", – описала бывшая помощница Юлии Началовой. Интересно, что ролик был снят за три месяца до скоропостижной смерти певицы.

Анна не сдержала эмоций: "Все мы, каждый из нас здесь счастлив! Ужасно все то, что произошло! Ни один из нас в тот момент не мог представить себе такой исход". Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта. Причиной смерти артистки стала остановка сердца в результате обширного заражения крови и отказа внутренних органов. Певице было 38 лет. Началову похоронили на Троекуровском кладбище.