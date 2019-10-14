Бледанс удивила народ снимком без зубов

Актриса напомнила, что все люди когда-то бывают беспомощными. "Когда-то у нас всех были особенные потребности. Когда-то мы все были всецело зависимыми от взрослых беспомощными малышами без зубов (как, например, я на этом фото). Нас, не умеющих ходить, возили на коляске, а позже учили всему, держа за руку", - написала знаменитость.
Эвелина Бледанс отметила, что многие люди имеют счастье использовать все возможности тела и разума, а кто-то, к сожалению, никогда не сможет в силу здоровья быть абсолютно самостоятельным, и всегда будет нуждаться в помощи близких и окружающих.
Свои детские фото она решила показать в рамках флешмоба #ЯинклюзиЯ, цель которого привлечь внимание к проблемам в этой сфере в нашей стране. На кадрах маленькая Эвелина с папой. Она написала, что здесь она совсем беззащитная в сильных и надежных руках отца.
Пользователи соцсети сошлись во мнении, что Эвелина Бледанс унаследовала отцовскую внешность. "Вы очень похожи на своего папу!!! Прям как две капли воды", "Папина лялечка", "Вот чьи губы-то прекрасные!" – высказались подписчики артистки.
Напомним, сын Эвелины Бледанс, Семен, является особенным ребенком, поэтому ей близка тема инклюзивного образования. Актриса уделяет наследнику много времени, окружая его любовью, заботой и вниманием.
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