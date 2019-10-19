84-летняя сестра рассекретила богатства Алибасова

Пенсионерка была в гостях у знаменитого родственника несколько лет назад вместе со своим сыном. Продюсер тогда отмечал юбилей и пригласил на торжество некоторых родных.
По словам сестры Бари Алибасова, она чуть не захлебнулась от богатства, когда попала в его хоромы. Женщина призналась, что такого никогда в жизни не видела. "Там целый склад забит красивыми полотенцами, рубашками", – цитирует Зою Каримовну "Собеседник.ru".
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