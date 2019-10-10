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Раскаявшийся Малахов приехал к высокопоставленным людям на серьезный разговор

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Не так давно телеведущий Андрей Малахов позволил себе резко высказывание в адрес кыргызского народа. Позже звезда извинился в эфире своей программы, а теперь приехал на разговор в посольство республики.
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В пресс-службе ведомства факт явки знаменитости подтвердили. Более того, один из сотрудников, прибывших в Россию с дипломатической миссией, сфотографировался с телеведущим и рассказал о его визите в посольство.

Тимур Саралаев разместил публикацию на личной странице в социальной сети "Фейсбук". В кадре он позирует вместе с Малаховым. Мужчина рассказал, что случившийся конфликт стал для звезды отечественных экранов показательным случаем.

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Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Малахов признался, что тот скандал был уроком для него. Я в ответ сказал, что мы, кыргызы, великодушный народ, и крепко пожал ему руку", – прокомментировал ситуацию дипломат. Об этом сообщает издание "Спутник" в Киргизии.

В посольстве рассказали, что знаменитый телеведущий прибыл в ведомство в компании главы дирекции международных отношений ВГТРК Петром Федоровым. Они приехали на встречу с послом Аликбеком Джекшенкуловым. Отмечается, что в рамках встречи сотрудники телевидения и посол обсудили вопросы сотрудничества.


Напомним, что конфликт разгорелся в связи с резким высказыванием Андрея в эфире передачи "Прямой эфир". Тогда широко обсуждалась гибель россиянина Александра Маругова и киргиза Исламбек Акбарова. Они разбились во время ДТП. Тогда телеведущий заявил, что последний мог спровоцировать аварию, т.к. в республике, якобы, низкий уровень зарплат. Тогда киргызы высказали возмущение словами знаменитости.


Автор: 10 октября 2019, 21:59
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