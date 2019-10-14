Галкин намекнул на беременность Гагариной

Полина Гагарина поделилась с поклонниками своей радостью. На сообщение отреагировал юморист и шоумен Максим Галкин.

У Полины Гагариной двое детей. Старшему Андрею уже 12 лет. А младшей Мии – только два года. Тем не менее, то и дело поклонники и заинтересованные журналисты приписывают популярной артистке интересное положение. В этот раз певица сама дала повод для обсуждений. Все началось с того, что на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" Полина Гагарина опубликовала фотографию, которую подписала так: "Ребята! Уже который день нахожусь на 7-ом небе от счастья!"

Речь шла о новой песне Полины Гагариной под названием "Смотри". Артистка уже сняла клип на эту музыкальную композицию, отметив, что он "космический". Одним из первых отреагировал на публикацию шоумен, юморист, молодой муж Аллы Пугачевой Максим Галкин. "Классно, Полина! Я-то вообще до того, как нажать "еще" под этим постом, прочел только "уже который день нахожусь на 7-ом..." , хотел звонить – поздравлять! Но все равно классно! (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим.ред.)", – написал Максим Галкин, по всей видимости, намекая на беременность Полины Гагариной.

Та не оставила сообщение юмориста без внимания. "Спасибо , Максим! Приятно 😍". Другие комментаторы поддержали тему, отметив, что, если бы певица действительно ждала ребенка, то предпочитала это не афишировать. Вероятно, поклонники помнят, как Полина Гагарина буквально до последнего скрывала свою вторую беременность.

Тогда артистка резко ограничила свою активность: перестала выходить в свет, не общалась с журналистами и даже отменила выступления. Более того, когда появились данные о том, что исполнительница ждет ребенка, она не только ее не комментировала, но даже опровергала. Впоследствии Полина Гагарина рассказывала в интервью, что будучи в положении страшно страдала из-за своего веса, страшного аппетита и скачков настроения.