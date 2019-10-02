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Шоу-бизнес

Брежнева отреагировала на слухи об изменах мужа

Вера Брежнева. Фото: www.globallookpress.com
Певица эмоционально высказалась в "Инстаграм" о домыслах о романе Константина Меладзе с Эрикой Герцег. Вера Брежнева взорвалась из-за обсуждения ее личной жизни поклонниками и СМИ.

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прочитано 2059 раз

Одна из подписчиц артистки сделала дерзкое предположение. "Вера сама говорила, что они с супругом редко видятся. Гостевой брак, обычно этим и заканчивается", – написала пользовательница соцсети.

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Вера Викторовна Брежнева (Галушка)

Вера Викторовна Брежнева (Галушка) певица, актриса, телеведущая

Вера Брежнева эмоционально отреагировала на такое заявление. "Гостевой брак? Что вы несете? Что за гости в ваших головах?" – выразила она возмущение. Фанаты встали на сторону исполнительницы. Они призвали ее не реагировать на сплетни и слова тех, кто завидует ее счастью.

Напомним, ранее в СМИ просочилась информация, что у Константина Меладзе, возможно, любовные отношения с подопечной из группы "ВИА Гра". Осенью появились слухи, что супруг изменяет Вере Брежневой.

Представительница звезды Дарья опровергла слухи. Она заверила, что у Константина Меладзе хорошие отношения с Эрикой и не более того. Директор Веры Брежневой добавила, что слухи о подобных интрижках появляются очень часто. Доверять им, конечно же, не стоит. "Мне кажется, это, знаете, как постоянно изъезженная шутка, причем абсолютно неактуальная", - заявляла Дарья. 

Автор: 2 октября 2019, 16:09
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые красивые фото Веры Брежневой в купальнике

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Странная она. Сама трахалась с женатым многодетным мужчиной, а другим нельзя???)))
Соня
Ответить
Зачем Меладзе с ней вообще связался, неужели засосало???
Гость
Ответить
А Галушка такая наивная тетя предпенсионного возраста, которая в силу своей недалекости и наивности полагает, что молодые красивые девушки не могут заинтересовать ее мужа? Пусть хоть сколько делает вид, что в семье все хорошо, когда-то и красавица Яна думала, что ее муж дорожит семьей. А Галушка внешне сильно изменилась в худшую сторону, голоса никакого нет и не было, на пятки давно наступают шикарные молодые девицы с голосами :), естественно, что муж увлекся.
Гость
Ответить
Бумеранг ещё никто не отменял! За все надо платить!
Гость
Ответить
Какая же она бездарная! Но ей просто повезло и плюс природное нахальство. А в результате - популярность, абсолютно несправедливая.
Гость
Ответить
Верка, как и Альбинка, Светка Ивановна, Пересильд Юлька,Снигирь Юлька и им подобные персонажи, доказали миру истину"через постель" актуальна на века. Это же надо так улечься и подложить себя женатым м...ам!Каждая из грязи...
Фигаро
Ответить
Вера уже старая мочалка,скоро будет симпатичной бабушкой,не более...Костя уже перешагнул раз,будет теперь шагать смело по молодым,сочным,нерожавшим тёлочкам...Примеров много.
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