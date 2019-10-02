Брежнева отреагировала на слухи об изменах мужа

Одна из подписчиц артистки сделала дерзкое предположение. "Вера сама говорила, что они с супругом редко видятся. Гостевой брак, обычно этим и заканчивается", – написала пользовательница соцсети.
Вера Брежнева эмоционально отреагировала на такое заявление. "Гостевой брак? Что вы несете? Что за гости в ваших головах?" – выразила она возмущение. Фанаты встали на сторону исполнительницы. Они призвали ее не реагировать на сплетни и слова тех, кто завидует ее счастью.
Напомним, ранее в СМИ просочилась информация, что у Константина Меладзе, возможно, любовные отношения с подопечной из группы "ВИА Гра". Осенью появились слухи, что супруг изменяет Вере Брежневой.
Представительница звезды Дарья опровергла слухи. Она заверила, что у Константина Меладзе хорошие отношения с Эрикой и не более того. Директор Веры Брежневой добавила, что слухи о подобных интрижках появляются очень часто. Доверять им, конечно же, не стоит. "Мне кажется, это, знаете, как постоянно изъезженная шутка, причем абсолютно неактуальная", - заявляла Дарья.
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