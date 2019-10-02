Директор Заворотнюк высказался о возвращении актрисы в телешоу

Директор больной раком мозга Заворотнюк Стас Христов рассказал журналистам о возвращении актрисы на "синие экраны".



Мужчина честно признался, что пока об этом не может вестись и речи. Ранее он же сообщал, что состояние артистки не настолько плачевное и она сможет выйти в эфир, чтобы дать честное и откровенное интервью о своем самочувствии.

Тем не менее, с каждым днем слухов о здоровье звезды сериала "Моя прекрасня няня" становится все больше, и все они противоречат друг-другу. То сообщалось, что знаменитости стало лучше и она пришла в себя, то врачи вдруг признали опухоль неоперабельной. Кому верить? Только официальным заявлениям, которых, похоже, ожидать в ближайшее время не приходится.



"Месяц назад я давал эту информацию. Она устарела!," – ответил на закономерные вопросы о появлении Анастасии в эфире Христов. Он поучаствовал в телефонном разговоре с журналистами издания Teleprogramma.pro.

Напомним, что рак мозга у Заворотнюк диагностировали около года назад. По слухам, причиной стало ЭКО, после которого женщина родила младшую дочь. Изначально, симптоматика болезни была настолько незначительной, что Анастасия списывала ее на стресс. Вероятно, поэтому артистка не обращалась к врачам, что и позволило онкологии дойти до столь опасной стадии.

