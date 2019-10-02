"Как фольга": известную модель отчихвостили за образ на свадьбе

Девушка приехала на торжество по случаю женитьбы известного певца Джастина Бибера и Хейли Болдуин. Отмечается, что событие состоялось в Калифорнии. Пара расписалась еще в прошлом году, однако отпраздновать знаменательное событие решились совсем недавно – в понедельник, 30 сентября.
Для вечеринки молодой семьи Кайли Дженнер выбрала асимметричное платье из золотой ткани. Сестра Ким Кардашьян появилась в привычном для нее пикантном образе – с глубоким декольте и с разрезом на юбке, позволяющим продемонстрировать стройные ноги.
В качестве аксессуара девушка выбрала небольшой клатч в виде бабочки, усыпанной стразами. Уши модель украсила массивными золотыми серьгами, а на ноги предпочла надеть такие же золотистые босоножки на высокой шпильке.
Стоит признать, что девушка действительно сияла в этот знаменательный вечер, как золотой слиток, однако поклонники раскритиковали яркий образ. Многие отметили, что со стороны Дженнер было невежливо явиться на свадьбу в столь вычурном наряде, а другие обозвали золотую ткань фольгой.
"Выглядит, как фольга", "Когда золотая фольга заставляет выглядеть тебя богато", "Хочу платье как у Кайли Дженнер! – Вот вам три метра фольги – Ни слова больше!",
"Почему ты оделась так вычурно на чужую свадьбу?" – написали пользователи социальной сети.
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