Соцсети затянули: похоронам Захарова Пугачева предпочла развлечения в интернете

Алла Борисовна приходила в "Ленком" на панихиду по актерам Олегу Янковскому в 2009 году и Николаю Караченцову в 2018-м. Худрук театра Марк Захаров, скончавшийся в 2019-м, такой высокой чести не удостоился.
Хотя Примадонну все ждали – родственники покойного, артисты "Ленкома", простые люди. Мол, она точно приедет проститься с легендой. Она не подведет...
Но у певицы, видимо, были дела поинтереснее и повеселее траурного мероприятия. Вместо прощания с Захаровым Примадонна предпочла заниматься скроллингом в "Инстаграме". В частности, она умилилась трехлетней дочкой Игоря Николаева и сделала замечание Диме Билану.
Напомним, исполнитель опубликовал сообщение с извинениями перед жителями Самары: "Да, время идет, и что то забывается, но этот день я помнить буду всю жизнь". Но Алла Борисовна упрекнула молодого коллегу в том, что он очень много говорит об этом случае: мол, пора бы перестать унижаться. "Уничижение паче гордыни. Хватит об этом", – прокомментировала пост народная артистка СССР.
Стоит заметить, что Пугачева за последние годы прощалась с певцом Иосифом Кобзоном, актером Романом Карцевым, композитором Марком Минковым. Возможно, Марк Захаров не сыграл в ее жизни такой же большой роли, поэтому на панихиде с ним звезда так и не появилась.
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