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Похудевший Семчев рассказал о симпатии к девушкам с аккуратной зоной бикини

Александр Семчев. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Актер Александр Семчев за последний год сбросил аж 100 килограмм лишнего веса. Ходили слухи, что это связано с появлением новых отношений, однако сам артист заявил, что пока еще ни с кем не связан.
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В одном из последних выпусков телешоу "Пусть говорят" знаменитость признался, что его сердце все еще свободно. Более того, Семчев поделился со зрителями своими предпочтениями, которыми руководствуется при выборе партнерши.

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"Мне нравятся девушки умные, со вкусом, с аккуратными ногами, руками и зоной бикини. Одним словом, с возрастом я уже иначе рассматриваю женщин, " – откровенно признался театрал.

Он уточнил, что внешность для него не главное. Сейчас 50-тилетнему актеру требуется уход и домашний уют, а в качестве спутницы жизни 50-летняя звезда отечественной сцены видит скорее женщину-друга, нежели женщину-любовницу.

Как сообщает издание Starhit, артисту действительно нужна поддержка в данный момент. В связи с резким похудением Семчев стал более востребован на театральной сцене, а вот из кино актера буквально погнали в шею. Если ранее под его крупный типаж писали особенные роли, то сейчас звезде приходится сменить ампула.

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Публикация от Merken.ru (@merken_ru)

Кроме того, у актера появились и проблемы с внешностью. После избавление от лишнего веса у него обвисла кожа.

"Если бы я сейчас снял штаны, вы бы воочию взглянули, куда девается кожа. Безусловно, хочется иссечь излишки, потому что раньше, когда я был полнее, живот был как барабан", – поделился Семчев, – "А сейчас появились складки и не только под рубашкой, но и на лице. Была бы моя воля, я бы сделал подтяжку".

Отметим, что сейчас артист серьезно занялся спортом и питанием. Врачи поставили Александру страшный диагноз – диабет второго типа, поэтому мужчине срочно пришлось обратить внимание на свое здоровье.

Автор: 2 октября 2019, 11:06

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