Похудевшего Александра Семчева погнали в шею

Артиста с радостью принимают в театре, а вот приглашения на съемки в фильмах резко сократились. Поэтому Александр Семчев вынужден участвовать в скандальных телешоу.
Например, в одном из выпусков передачи "На самом деле" Первого канала он раскрыл подробности личной жизни. В эфире актер заявил, что отбил у сына возлюбленную, но за кадром рассказал, что это была постановка ради денег.
Решиться же на кардинальное преображение звезду театра и кино заставили серьезные проблемы со здоровьем. Ведь у него артиста было много сопутствующих болезней, которые приводят к ожирению, – в частности сахарный диабет второго типа и ночное апноэ.
Бывший врач Александра Семчева Рашид Аскерханов рассказал, что из-за проблем с лишним весом актер иногда он даже засыпал во время сцены спектакля. Также он поведал, что когда-то артист даже решился на бариатрическую операцию. Хирурги были готовы уменьшить желудок, чтобы Александр ел меньше. Но в последний момент Александр Семчев передумал, испугавшись, что не выдержит наркоза, передает Пятый канал.
Теперь знаменитость тщательно следит за питанием. Он уменьшает порции при приеме пищи, пьет много воды для метаболизма. В его рационе – куриная грудка, рыба, сырые овощи. Александр Семчев признался, что подсчитывает калории в специальной программе.
"Нужно однажды на себя рассердиться, никто кроме вас не поможет, никакие психологи. Но худеть нужно, худеть под наблюдением врача, грамотного специалиста", – цитирует актера Teleprogramma.pro. При этом Александр Семчев признался, что такого врача не нашел. Напомним, что раньше актер весил больше 180 килограммов.
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