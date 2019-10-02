Обнародована подноготная скандала Эрнста и Собчак

По слухам, Собчак до сих пор не появилась на Первом канале только по тому, что не смогла договориться с Эрнстом об уровне зарплаты. Миро считает, что кто-то специально выдумал эту информацию и начал распространять в Сети.
Блогер уверена, что попасть в эфир федерального телеканала – заветная мечта Ксении Собчак. "Дело, конечно же, не в деньгах – она готова не просто бесплатно работать там, но и сама приплачивать", – заявила она. По ее словам, судьба светской львицы зависит от того, какое решение примет Константин Эрнст относительно развития Первого канала.
Миро предположила, что у руководителя "первой кнопки" есть два пути. "Окончательно превратить свой канал в ТНТ, а "Пусть говорят" – в публичный "Дом-2", или все-таки побороться за рейтинги как-то более адекватно", – обозначила перспективы она.
Блогер отметила, что, возможно, знает, какой путь выбрал руководитель Первого канала. "На мой взгляд, Эрнст все же собрал силу воли в кулак и решил не идти по дорожке из порошка в никуда под ручку с Собчак", – добавила Миро.
Напомним, слухи о том, что Ксения Собчак будет вести передачу на Первом канале, появились сразу после ее свадьбы с режиссером Константином Богомоловым. В Сети даже был опубликован рекламный ролик с ее участием.
Предполагалось, что светская львица займет место ведущего в программе "Пусть говорят". Сама же Собчак утверждает, что о судьбе ее проекта на Первом канале ей ничего неизвестно, передает НСН.
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