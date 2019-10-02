Экс-депутат Госдумы РФ облачилась в длинный комбинезон пудрового цвета с очень глубоким декольте. Верхняя часть его была украшена бусинами. Поверх знаменитость накинула белый удлиненный жакет.
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Мария Кожевникова в соблазнительном наряде обескуражила россиян
Экс-депутат Госдумы РФ облачилась в длинный комбинезон пудрового цвета с очень глубоким декольте. Верхняя часть его была украшена бусинами. Поверх знаменитость накинула белый удлиненный жакет.
Материал дополняется
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