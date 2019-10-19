"Обнаженные" фото известной певицы слили в Сеть

Хакеры опубликовали снимки обнаженной 27-летней звезды. Деми Ловато имела неосторожность выложить кадры в свой "Снэпчат", чем и воспользовались ушлые охотники до сенсаций.

Снимки популярной исполнительницы провисели в мобильном приложении знаменитости меньше часа. Однако этого было достаточно, чтобы разлететься по интернет-пространству.

Поклонники Деми Ловато удивились, когда увидели откровенные кадры. Кроме того, в ссылке было обещано продолжение. В последнее время певица выкладывает в своем аккаунте фото без ретуши – с пышными боками и целлюлитом, но предстать абсолютно голой – другое дело.

Меньше чем через час провокационные снимки были удалены, но пользователи уже начали выкладывать их в соцсетях. Команда Деми Ловато принялась удалять неприличные фото, но справиться с потоком было невозможно, сообщает Metro. Сама артистка никак не прокомментировала случившееся.

Отметим, сейчас Деми Ловато находится на грани нервного срыва. Ведь на прошлой неделе от передозировки погиб ее хороший друг. А год назад она сама чуть не умерла из-за наркотиков, в которых искала успокоение из-за постоянного стресса.

Теперь напуганные фанаты Деми Ловато призывают всех, кто выкладывает фото певицы, прекратить это делать, беспокоясь за здоровье и жизнь звезды. К слову, исполнительница пострадала от рук тех же хакеров, которые взломали твиттер-аккаунт основателя соцсети Джека Дорси и слили в интернет "голые" фото актрисы Хлои Морец.