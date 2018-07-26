Самая сексуальная певица опозорилась из-за передозировки

Известная американская певица опозорилась перед своими поклонниками. Деми Ловато во время концерта забыла слова песни – как позже выяснилось, из-за передозировки наркотиками.

Соцсети переполнены постами коллег Деми, которые выражают ей сочувствие и поддержку. Состояние здоровья певицы все еще вызывает опасения. Хештег #PrayForDemi (молимся за Деми) оставляют на своих страницах подруга Ловато Селена Гомес, ведущая Эллен Дедженерес, Бруно Марс, Лили Аллен и реперша Cardi B.

Отметилась в соцсети и Леди Гага. "Мы все должны обнять Деми Ловато. Я так рада, что ты жива. Слава Богу. Если я знаю своих маленьких монстров так, как мне кажется, то все мы сейчас желаем ей обрести внутренний мир и покой. #ЯУвереннаВДеми", – написала певица.

Поклонники своего кумира тоже поддерживают. Что, впрочем, не помешало им выложить видео с неприглядным моментом. Во время выступления она забыла слова своей песни, посвященной трезвому образу жизни. "Черт, я забыла текст", – сказала Деми в микрофон, после чего покинула сцену. Певица собиралась исполнить песню Sober, написанную в июне этого года. В ней Ловато, ранее боровшаяся с наркотической зависимостью, призналась, что оступилась после шести лет трезвости, пишет "Комсомольская правда".

Звания самой сексуальной певицы Деми Ловато удостоилась в марте 2016 года. Об этом было объявлено на церемонии оглашения списка "What Is Sexy?", устроенной американской компанией Victoria's Secret.

Деми после знаменательного концерта 24 июля попала в больницу с передозировкой героина. Представители певицы заявляли, что информация не соответствует действительности. Однако, по данным источников, врачи вводили Ловато налоксон – это антидот, который применяют при передозировках опиоидов.