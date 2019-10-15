Наташа Королева опубликовала обращение к Зеленскому

Королева разместила резонансный пост в своем "Инстаграме". Артистка в очередной раз выразила совое огорчение тем, что власти Украины лишили ее возможности посетить могилу бабушки, которая умерла два года назад.
Певица приложила к своему обращению видеозапись, на которой пожилая женщина сетует на то, что к ней не пускают внучку. Кроме того, Королева убеждена, что она из тех артистов, которые олицетворяют колорит, темперамент, дух Украины. По словам Натальи, она никогда не стеснялась своего происхождения.
Сейчас у Королевой появилась новая надежда решить насущный вопрос поскольку к власти на Украине пришли, по ее мнению, молодые и порядочные люди с трезвым взглядом на жизнь. Наташа Королева называет вынесенный ей запрет на въезд в соседнюю страну "позорным приговором". Артистка считает, что президент Владимир Зеленский в данный момент способен протянуть ей руку помощи, так как он якобы понимает всю абсурдность ситуации и безумие предыдущей власти.
Напомним, что Киевский суд в 2016 году запретил Наташе Королеве въезд на территорию Украины. СБУ сделала для нее исключение лишь один раз, когда в 2017 году артистка прилетела в столицу Незалежной на похороны бабушки.
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