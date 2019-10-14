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Изгнанная из Украины Королева взмолилась о прощении

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Исполнительница поделилась с поклонниками в соцсети душераздирающим видео со своей бабушкой. Наташа Королева убита тем, что не может съездить на могилу родственницы и помянуть ее в кругу семьи из-за запрета на въезд в Незалежную.

Продолжение: "Скачущие, прыгающие вприсядку": трясущие гениталиями мужчины лишили Волочкову сна

прочитано 1094 раза

Певица попросила президента Украины помочь ей вернуться на родину. 14 октября Наташа Королева вспомнила свою покойную бабушку, у которой в этот день были именины.

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Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Певица выложила ролик, который был снят за неделю до кончины пожилой женщины. "Это видео мой брат снял, когда бабушке все-таки сказали, что мне закрыли въезд на пять лет. Она хотела своей болью от несправедливости достучаться до души тех, кто душу давно променял на медяки! Мы всей семьей еле уговорили ее этого не делать! Через неделю ее не стало", – написала звезда.

Наташа Королева подчеркнула, что она, как исполнительница, олицетворяет колорит и темперамент Украины и никогда не чуралась своего происхождения. Ей непонятно, почему ее песни вдруг стали запретными для ее родины.

Артистка призналась, что направила письмо на имя нынешнего президента Украины Владимира Зеленского с просьбой отменить ей запрет на въезд в страну. При этом Наташа Королева отметила, что бывший актер должен понимать всю абсурдность сложившейся ситуации на примере сериала "Сваты".

Отметим, Наташа Королева активно ведет свой "Инстаграм" и любит эпатировать публику смелыми нарядами. Причем, делает это она не только для съемок очередных селфи и видео в Сторис, но и на сцене. Как писали "Дни.ру", ранее историк моды Александр Васильев прокомментировал стиль одежды певицы.

Эксперт убежден, что своими образами артистка пытается выглядеть моложе. "Я уверен, что масса стилистов пыталась с ней сотрудничать, но Королева слишком своенравна", – заключил эксперт. Васильев выразил убежденность в том, что у звезды плохой вкус.

Автор: 14 октября 2019, 20:32
ФОТОРЕПОРТАЖ

Королева пошла по стопам мужа-стриптизера

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Политики украины просто стали дебилами Как они могут управлять страной-непонятно Чем могут навредить украинскик артисты,которых любят и в России и на украине-непонятно То ,что ЗАВИСТЬ ими руководить Зеленский-срочно отмените закон и всех и артистов и просто украицев допустите их в их страну Такого списка,который вы показываете в мире нет В список внесли даже ушедших великих артистов,которыми должна гордиться страна,а не вычеркивать их из страны Все эти люжи укроме добра ничего не сделали ВАШЕЙ неньки-Совесть совсем потеряли,СТЫДОБИЩА ПОЗОРНАЦИИ ТОЛЬКО ПОЗОР НАЦИИ_ДЕБИЛЫ ПРОКЛЯТЫЕ!!
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