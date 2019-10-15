Невеста Тимати на сносях окончательно запутала народ

Невеста рэпера 15 октября встревожила подписчиков, которые ждут новости о рождении ее первенца. Девушка разместила в своем микроблоге снимок, на котором у нее стройная фигура.
Под фото Анастасия Решетова оставила смайл в виде песочных часов. Фолловеры сразу же расценили это как информацию о том, что модель либо уже родила, либо вот-вот это свершится. "Значит, родила?", "Все, родила?", "Рожает!", – засыпали ее комментариями.
Невесте Тимати пришлось объяснять, что она опубликовала архивное фото и ее просто неправильно поняли. "Я не родила. Я просто выставила старый снимок", – написала Анастасия Решетова в ответ на домыслы.
Напомним, ранее Анастасия Решетова подтвердила предполагаемую дату родов – 13 октября. Получается, сейчас идет 40-я неделя беременности, и сын Тимати вот-вот должен появиться на свет.
Отметим, у Тимати уже есть дочь Алиса, мамой которой является модель Алена Шишкова. Воспитанием девочки, в основном, занимается бабушка Симона Юнусова. Алиса уже знает, что у невесты отца появится ребенок – ее братик, и с нетерпением ждет встречи.
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