Священник обрушился на шоу Андрея Малахова

Священник считает, что убийства и насилие спровоцированы в обществе кровавыми сериалами, скандальными ток-шоу и откровенной рекламой. По его словам, современные телевидение и эстрада развращают народ. Смирнов отметил, что по ТВ показывают извращения и даже педофилию.
"На ток-шоу выбирают самые аномальные поганые истории, и Гордон, и Малахов их смакуют. А "Давай поженимся"? Это просто какой-то бордель", – приводит слова священника издание "Подъем". Теперь, по его словам, россияне и пожинают плоды.
"На ток-шоу выбирают самые аномальные поганые истории, и Гордон, и Малахов их смакуют. А "Давай поженимся"? Это просто какой-то бордель", – приводит слова священника издание "Подъем". Теперь, по его словам, россияне и пожинают плоды: люди с неустойчивой психикой отваживаются на преступление.
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