"Кукла Барби": сверкающая Гагарина восхитила народ

В личном "Инстаграм" знаменитость опубликовала свежее фото. Полина Гагарина запечатлена в сверкающем платье. Наряд артистки обнажал хрупкие плечи и подчеркивал тонкую талию знаменитости.
Образ звезда завершила босоножками на шпильке. Из аксессуаров на Полине были только длинные серьги.
"Буквально на лету мне вручили премию #Радиомания, как одной из самых ротируемых певиц на радиостанциях! Спасибо за одну из самых престижных наград в сфере радиовещания в России, мне безумно приятно благодарить свою творческую команду за песни и музыку, за вдохновение и возможность работать вместе, понимать и чувствовать друг друга. Спасибо моим поклонникам за эмоции, искренность и обратную связь! Люблю.❤️ P. S. Побежала выступать дальше 🏃🏼♀️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поблагодарила поклонников и коллег Полина Гагарина.
Подписчики по достоинству оценили образ певицы. Фанаты не скупились на комплименты, ведь они знают, что артистке приходится ежедневно тренироваться, чтобы держать себя в форме.
"😍😍😍 шикарный образ", "Кукла Барби❤️", "Ну, Поль, чуть меньше секса, не хочу, чтобы на тебя другие слюни пускали 😤", "Божественная!!! ❤️❤️❤️❤️❤️", "Спасибо Вам за Ваше творчество и любовь к музыке! Утро мое в машине начинается с Ваших песен", – хвалили знаменитость интрнет-обыватели.
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