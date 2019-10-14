Наргиз угодила в новый скандал после конфликта с Фадеевым

Певица Наргиз вновь оказалась в центре скандала. Артистка не заплатила звукорежиссеру и уволила его.

Наргиз и Владимир Губатов сотрудничали на протяжении двух лет. Однако накануне в личном аккаунте "Фейсбук" артистка разместила пост. Она обвинила звукорежиссера в срыве рабочего процесса, но через несколько часов удалила публикацию.

Поводом для конфликта стали "особые условия", по которым работал Владимир Губатов. Как оказалось, звукорежиссер ежемесячно получал дополнительные сто тысяч рублей вне зависимости от количества концертов у вокалистки за текущий период. Данное условие певица Наргиз отказалась соблюдать.

"В какой-то момент с ним начали происходить странные метаморфозы. Он начал вмешиваться в процессы аранжировок, хамить и унижать новых участников коллектива, упрекая их в некомпетентности. Беспрестанное ворчание и гнев достигли апогея, когда весь этот шквал возмущения обвалился и на меня. Владимир не стеснялся в выражениях, говоря о том, что он особа другого уровня", – написала певица Наргиз.

Звезда отметила, что как специалист Губатов вызывает у нее восхищение, однако его человеческие качества оставляют желать лучшего. Певица Наргиз также рассказала о недавнем происшествии, когда у звукорежиссера отключился пульт на недавнем концерте в Казани.

Гневный пост вокалистка завершила просьбой, которую адресовала Губатову. Она попросила Владимира "не врать об истинных причинах его увольнения".

Отметим, Владимир Губатов один из самых известных мастеров по звуку в стране. Он работал со Скриптонитом, Владимиром Пресняковым, Дмитрием Маликовым, Сосо Павлиашвили и другими звездами, сообщает Super.ru.

Напомним, несколькими месяцами ранее продюсер Максим Фадеев прекратил сотрудничество с певицей Наргиз и запретил ей исполнять его песни. Вокалистка заявила, что продюсерский центр MALFA, которым руководит Фадеев, срывал ее концерты. После этого в Сети разгорелся скандал.

