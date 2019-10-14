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Наргиз угодила в новый скандал после конфликта с Фадеевым

Наргиз. Фото: www.globallookpress.com
Певица Наргиз вновь оказалась в центре скандала. Артистка не заплатила звукорежиссеру и уволила его.

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Наргиз и Владимир Губатов сотрудничали на протяжении двух лет. Однако накануне в личном аккаунте "Фейсбук" артистка разместила пост. Она обвинила звукорежиссера в срыве рабочего процесса, но через несколько часов удалила публикацию.

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Поводом для конфликта стали "особые условия", по которым работал Владимир Губатов. Как оказалось, звукорежиссер ежемесячно получал дополнительные сто тысяч рублей вне зависимости от количества концертов у вокалистки за текущий период. Данное условие певица Наргиз отказалась соблюдать.

"В какой-то момент с ним начали происходить странные метаморфозы. Он начал вмешиваться в процессы аранжировок, хамить и унижать новых участников коллектива, упрекая их в некомпетентности. Беспрестанное ворчание и гнев достигли апогея, когда весь этот шквал возмущения обвалился и на меня. Владимир не стеснялся в выражениях, говоря о том, что он особа другого уровня", – написала певица Наргиз.

Звезда отметила, что как специалист Губатов вызывает у нее восхищение, однако его человеческие качества оставляют желать лучшего. Певица Наргиз также рассказала о недавнем происшествии, когда у звукорежиссера отключился пульт на недавнем концерте в Казани.

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Публикация от NARGIZ (@nargizzakirova_official)

Гневный пост вокалистка завершила просьбой, которую адресовала Губатову. Она попросила Владимира "не врать об истинных причинах его увольнения".

Отметим, Владимир Губатов один из самых известных мастеров по звуку в стране. Он работал со Скриптонитом, Владимиром Пресняковым, Дмитрием Маликовым, Сосо Павлиашвили и другими звездами, сообщает Super.ru.

Напомним, несколькими месяцами ранее продюсер Максим Фадеев прекратил сотрудничество с певицей Наргиз и запретил ей исполнять его песни. Вокалистка заявила, что продюсерский центр MALFA, которым руководит Фадеев, срывал ее концерты. После этого в Сети разгорелся скандал.

14 октября 2019, 17:02

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
У певички сровсем с головой плохо. Алкоголизм сильно влияет на организм. Сама уже не понимает что творит.
Гость
Ответить
В очередной раз обожралась или обкололась 😊
1

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