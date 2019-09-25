Наргиз поставила Фадеева на место после скандала

Об артистке поползли странные слухи после того, как она отказалась от сотрудничества с Фадеевым. Продюсер рассказывал, что расторг контракт с Наргиз из-за ее срывов: у певицы якобы были проблемы с алкоголем, из-за чего постоянно отменялись гастроли.
В итоге исполнительница лишилась всех своих хитов, но это ее не остановило. Она не только записала песню, но и составила новую концертную программу. Наргиз объявила, что отправляется в тур по России.
Звезда поставила на место бывшего продюсера, доказав, что может работать самостоятельно. "Готовы к новым приключениям? Тогда погнали!" – написала она на своей странице в социальной сети "Инстаграм".
Реакция пользователей была неоднозначной. Некоторые не уверены в том, что тур станет успешным без поддержки Фадеева. "Мы полюбили ЕГО песни в Вашем исполнении, а американский тяжелый рок вряд ли кому-то будет интересен в России", – отметил подписчик.
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