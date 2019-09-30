Гагарина показала достижения подросшей дочери

Знаменитость сняла Мию, лежащей в кроватке. Оказалось, что девочка умеет петь. В ролике дочь исполнительницы не видно, но слышно, как она поет. Наследница Полины Гагариной исполнила знаменитую трогательную "Песню мамонтенка" из мультика "Мама для мамонтенка".
Мия еще не умеет выговаривать все слова, но ее выступление получилось эмоциональным. В кадр попали и игрушки ребенка. Видно, дочь Полины Гагариной любит плюшевых зверей.
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