"Все в Бузову": звезду шоу "Дом-2" заплевали за пение под фонограмму

В Сети появился анонс очередного выпуска скандального реалити. В "Инстаграм"-аккаунте шоу "Дом-2" опубликовали короткую запись.
В кадре Евгений Ромашов со сцены поет трогательную песню. "Подари мне ночь, / Подари мне небо это, / Подари мне любовь, / Подари мне огонь, /Подави во мне боль", – обращается он к зазнобе Юлии Белой.
Избранница Ромашова, как единственный зритель на этом импровизированном концерте, танцует и кружится под звучащую мелодию. Кажется, пением возлюбленного Юлия осталась довольна.
Отметим, что у большинства поклонников шоу "Дом-2" номер Евгения Ромашова вызвал негативные эмоции. Фанаты отмечали, что житель телестройки поет под фонограмму. Особо народ злился из-за того, что Евгений даже не старался открывать рот тогда, когда это было нужно.
"Все в Бузову ... таланты 😲😲😲😢😢😢 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "ну это пока они на проекте. Дрова то рубить да телефонами торговать никому неохота......охота в телевизор", "Он даже под фанеру не попадает🤦🏻♀️", "Фанерщик 😂🤦♀️🤦♀️", "Под фанеру чеб не петь? Со съемок их фанер видели видео?", "Почему не попадает в фонограмму?😂😂😂 это никого не смутило?😂😂😂", "Танец пластилиновых цицек. Подтанцовка окаменелой мумии. Правда вокал тоже не привлекательный", "А без фанеры он **** поет. ))", "У него одна песня на все случаи жизни🤮🤢", – оплевали звезду шоу "Дом-2" зрители.
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