От отношений Рапунцель из "Дома-2" осталось только тату

Об этом жительница телестройки рассказала в эфире проекта "Бородина против Бузовой". Алена Рапунцель сообщила, что не чувствовала поддержки Романа. Все проблемы звезде шоу "Дом-2" приходилось решать самой.
Ведущей Влад Кадони заметил, что Алена пыталась перевоспитывать всех своих мужчин – до этого у девушки были отношения с Ильей Яббаровым, им она тоже была постоянно недовольна. Защищала Рапунцель только Ольга Орлова. По словам знаменитости, жительница телестройки искренне любила Макеева.
Отметим, что Романа на съемках не было. Он покинул проект на некоторое время.
Сейчас Алену Рапунцель из шоу "Дом-2" поддерживает ее бывший избранник Илья Яббаров, который, к слову, является отцом ее восьмимесячного сына Богдана. Экс-возлюбленный специально приехал с Сейшельских островов, где пытался наладить отношения с Настей Голд.
Добавим, что на телах Алены и Ромы красуются татуировки с именами друг друга и хэштегами #аленароманвместенавсегда. Звезды шоу "Дом-2" сделали парные тату после двух недель знакомства. Этот поступок поверг в шок не только участников проекта, но и ведущих. Интересно, теперь, когда отношения не сложились, Алена решится удалить надписи со своего тела?
"Роман, ты работал у нас на проекте звукорежиссером, якобы влюбился в Алену, хотя ты еще недавно признавался в чувствах другой девушке, с которой был в отношениях, а вы уже пошли и сделали татуировки во все тело!" – недоумевала Ксения Бородина.
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