Шоу "Холостяк" впервые закончилось помолвкой двух лесбиянок

Деми Барнетт встала на одно колено перед своей возлюбленнойКристиан Хаггерти. Отметим, что девушка не так давно бросила своего коллегу по съемкам Дерека Пета.
"Я люблю тебя, и я даже не думала, что можно так относиться к кому бы то ни было," – призналась Барнетт. Она достала припрятанную рядом коробочку с кольцом и спросила у Кристиан, согласна ли та стать ее женой. Девушка расчувствовалась и ответила категорическим согласием: "Конечно, да!". Об этом сообщило издание Dаily Mail.
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