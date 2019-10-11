Запевший от счастья Виторган захотел в "криминальные хроники"

В личном аккаунте "Инстаграм" знаменитость опубликовала свежий пост. 47-летний Максим Виторган сообщил, что крайне недоволен работой журналистов. Особенно его возмутила публикация о том, что он запел.
Как оказалось, редакторы поместили заметку о звезде в раздел "Светская хроника", когда артист надеялся на что-то более волнующее. После этого Виторган дал представителям СМИ подсказку.
"Возмущен легкомыслием и непрофессиональностью так называемых журналистов! Очевидно же, что такие новости надо печатать в разделе "Криминальные хроники", – написал Максим Виторган.
Отметим, накануне некоторые новостные порталы отреагировали на то, что артист выступил перед большой аудиторией. Якобы знаменитость пела, хотя и не обладает поставленным голосом. Максима Виторгана даже сравнили с Ольгой Бузовой, которая после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым решила стать вокалисткой.
К слову, в случае Виторгана, он поет скорее от счастья, нежели из-за страданий по ушедшей любимой. После развода с телеведущей Ксенией Собчак Максим Виторган закрутил роман с молодой артисткой Нино Нинидзе, и, кажется, очень счастлив.
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