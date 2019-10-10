"Хотели потереться шишками": Богомолова и Виторгана жестко высмеяли из-за связи с Собчак

Личная жизнь телеведущей Ксении Собчак стала поводом для шуток. Судя по всему, народ еще не скоро забудет двусмысленную ситуацию, в которую знаменитость попала около года назад.

На "Ютуб" появился очередной выпуск шоу "Comment Out". В юмористической игре на грани фола на этот раз приняли участие лидер группы "Little Big" Илья Прусикин и телеведущая Регина Тодоренко.

В рамках проекта музыкант должен был написать в инстаграм-аккаунте Николая Цискаридзе гнусное сообщение. Текст послания оскорблял Ксению Собчак и ее мужчин – бывшего и нынешнего.

"Если Богомолов и Виторган так хотели потереться шишками, то зачем им понадобился этот сомнительный посредник – Ксения Собчак", – с недоумением озвучил текст Илья.

Как оказалось, Прусикин не знал о событиях, произошедших в жизни Ксении Собчак за последний год. Смысл написанного музыкант не понял.

Телеведущая Регина Тодоренко решила помочь сопернику. В трех предложениях она рассказала о жизни Ксении Собчак, что вызвало у присутствующих дикий смех.

"Жила была Ксения Анатольевна Собчак. Родила сына от Виторгана. От Богомолова еще не родила, но к нему уже ушла. Была свадьба", - сообщила Тодоренко.

"Я сейчас реально жалею, что не слежу за всем этим. Прямо реально сериал такой", – удивился Илья Прусикин, а после этого опубликовал обидное сообщение.

Отметим, что последний год в жизни Ксении Собчак действительно был достоин сценария мыльной оперы. Еще не объявив о разводе с мужем, актером Максимом Виторганом, телеведущая стала демонстрировать свою связь с режиссером Константином Богомоловым. Естественно, поведение Ксении не осталось без внимания прессы. Публика активно обсуждала интрижку теледивы. Ситуация накалилась настолько, что у Максима Виторгана сдали нервы. В итоге актер помял сопернику лицо.

В июне 2019 года стало известно, что Ксения Собчак и Максим Виторган официально перестали быть мужем и женой. А уже 13 сентября теледива вновь пошла под венец, уже с Константином Богомоловым. Свадьба была громкой и несколько недель обсуждалась в прессе. Видимо, скандальные подробности личной жизни знаменитости еще долго будут у всех на устах, а мужчины Собчак не скоро перестанут быть объектами для насмешек.