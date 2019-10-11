Молодой Шепелев без бороды стал сенсацией

Примечателен тот факт, что Дмитрий предстал без бороды, на что обратили внимание его поклонники. Телеведущий подписал фотографию так: "Владимир Широков опубликовал фото из моей первой фотосессии в Москве. Какой романтичный юноша. Таким и остался.(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)"
Подписчики в свою очередь отреагировали благосклонно на столь непривычный образ Шепелева. Всего за три часа публикация набрала более четырех тысяч лайков, а уж комментариев не счесть. Многие поспешили отметить, что без бороды Дмитрий выглядит лучше. Впрочем, не все были столь благосклонны.
" Вы себе льстите. Наглая морда. 😀 ", – написала одна из поклонниц Дмитрия. Тем не менее, знаменитость никак не откликнулся на полушутливый комментарий. Зачем, если большая часть отзывов положительные?
"Без бороды лучше 😀", "
Молоденький ,симпатичный юноша!", "
Вы очень изменились,а вагоны все те же)", "
Такой же порядочный интеллигентный романтичный. Успехов вам Дмитрий. Сохраните себя таким для сына", "
Так же присоединяюсь что без бороды в сто раз лучше
", – написали фолловеры Шепелева.
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