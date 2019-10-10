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Скромная свадьба известного футболиста удивила Бондарчук

Светлана Бондарчук. Фото: www.globallookpress.com
Светская львица Светлана Бондарчук побывала на свадьбе футболиста Сергея Семака. Торжество прошло в Италии.
прочитано 211 раз

О мероприятии экс-супруга режиссера Федора Бондарчука рассказала в личном "Инстаграм". Тренер "Зенита" устроил пышный праздник по случаю бракосочетания с возлюбленной Анной.

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Светлана Витальевна Бондарчук

Светлана Витальевна Бондарчук модель, телеведущая, редактор

Как оказалось, Сергей и Анна уже были мужем и женой, но развелись. У них есть общие дети. Паре удалось преодолеть кризис во взаимоотношениях и вернуть былые чувства.

Для самого главного дня невеста выбрала простое, но элегантное платье со шлейфом и длинную фату. Жених тоже остановился на классике – надел черный смокинг.

Спортсмен и его возлюбленная обменялись клятвами на глазах у своих детей, родственников и друзей. Светлана Бондарчук, которая была среди приглашенных, поделилась отзывом о торжестве.

"Самая красивая, веселая и непафосная свадьба какую можно было придумать. Невеста прекрасная фея, а жених сказочный принц. Аня и Сережа прошли большой путь совместной жизни со взлетами и сложными моментами, но они справились и доказали своим примером, что настоящая любовь пройдет любые испытания. У ребят восемь детей, и они все радовались за родителей вместе с близкими друзьями в фантастическом месте в Италии на озере Комо", – написала светская львица в микроблоге.

Отметим, что Светлана Бондарчук на свадьбе была в сопровождении своего возлюбленного Сергея Харченко, с ним знаменитость встречается довольно продолжительное время. Возможно, экс-супруга режиссера тоже вскоре пойдет под венец.

10 октября 2019, 21:57
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