Солнцев резко раскритиковал Бузову и предрек ей провал

О знаменитости шоумен невысокого мнения, о чем говорит открыто. Он крайне критично высказался о популярности Ольги Бузовой. Солнцев считает, что она давно не приносит ни телеканалу ТНТ, ни "Дому-2", рейтинги.
Блогер заявил, что считает новую передачу "продуктом плохого качества", поскольку она связана с Ольгой Бузовой. Также Солнцев заявил, что считает бывшую коллегу по скандальному реалити-шоу "мертвой коровой", которую якобы кто-то тянет.
Удостоился негативных высказываний и друг певицы Тимур Батрутдинов, передает Nation News. "Народ нуждается в новых лицах, а тут и обсуждать нечего. Батрутдинов – это просто не пойми что. Цифры показывают отсутствие интереса к Бузовой и к тому, что делает Батрутдинов… Народ считывает фальшь. Они видят, что им нужна нажива!" – жестко приложил телеведущую и комика Рустам Солнцев.
Шоумен заявил, что секрет успеха Ольги Бузовой заключается в хорошем пиаре. Кроме того, главной проблемой знаменитости он назвал неумение выбирать себе правильное окружение. "Она самостоятельна как табуретка на кухне", – заявил Солнцев.
Отметим, феномен популярности Ольги Бузовой волнует многих россиян. Некоторые считают ее выскочкой и зазнайкой, другие же уверены, что ведущая "Дома-2" – уникальная сильная девушка, сумевшая самостоятельно проложить тернистый путь в мир шоу-бизнеса.
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