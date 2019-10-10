Оскандалившуюся Бочкареву выгнали из института Жириновского

Артистка месяц назад осуществила свою мечту, основав школу актерского мастерства для одаренных детей. Для этого она арендовала помещение в Институте мировых цивилизаций Владимира Жириновского.
Однако после скандала, в центре которого оказалась Наталья Бочкарева, с ней не стали церемониться и выдворили из учреждения, сообщает Teleprogramma.pro. Узнав о ее проблемах с законом, руководство предпочло разорвать договор об аренде и дать звезде пинка без объяснения причин.
Очевидцы рассказали, что представители Бочкаревой быстро вынесли из института ее вещи. При этом далеко не все дети были оповещены о закрытии актерской школы. Есть информация о том, что артистка будет вести свои курсы в другом месте, в районе "Павелецкой".
В отношении звезды сериала "Счастливы вместе" возбуждено уголовное дело – ее подозревают в хранении запрещенных веществ. Предположительно, Наталью Бочкареву поймали с наркотиками в трусах. Звезда вину не признала и записала видеообращение, сообщив, что ее оболгали.
Как писали "Дни.ру", после скандала Наталья Бочкарева затаилась. Соседи говорят, что знаменитость перестала сопровождать детей в школу и ходить в супермаркет.
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