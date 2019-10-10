Толкалина вне себя из-за несчастной любви известного телеведущего

Артистка разоткровенничалась на тему личной жизни. Любовь Толкалина рассказала об отношениях с телеведущим Джоном Уорреном.

Джон Уоррен не раз говорил прессе о том, что его любимая женщина – Любовь Толкалина. Актриса же хранила молчание, уходя от прямых вопросов. Теперь она решила расставить точки над i по поводу якобы романа между ней и ведущим шоу "Поедем поедим!" на НТВ.

Толкалина вне себя из-за того, что мужчина рассказывает журналистам о своих чувствах. "Именно то, что Уоррен без моего на то согласия стал очень активно общаться с прессой, и заставило меня пресечь с ним любые отношения. Я не понимаю, какие цели может преследовать взрослый мужчина, рассказывая о своей несчастной любви всему миру", – цитируют звезду театра и кино "7Дней".

Любовь в бешенстве и от того, что Джон оценивал ее отношения с мужчинами. Уоррен заявил, что для актрисы это лишь игра. Толкалина предполагает, что телеведущему было выгодно использовать ее имя. "Мы знакомы были не больше двух месяцев, хотя действительно успели подружиться", – призналась знаменитость.

Любовь Толкалина отметила, что корит себя за излишнюю открытость к людям. "Это часто используют, и я много в жизни страдала из-за этого, поэтому давно ничего не рассказываю о личной жизни", – пояснила актриса.

Как утверждает Любовь Толкалина, любовной связи у них с Джоном Уорреном не было. Можно предположить, что дружба телеведущего с актрисой могла перерасти в нечто большее, если бы тот повел себя иначе.