Вот-вот родит: беременная любовница Тимати снялась в нижнем белье

В кадре Анастасия позирует в черном нижнем белье, поверх которого надето прозрачное платье из черного шифона. Зазноба рэпера Тимати нежно обнимает руками подросший живот. "Всегда вместе", – написала Анастасия Решетова в "Инстаграм".
Отметим, что избранница певца вот-вот должна родить. По словам модели, малыш появится на свет в начале октября. Анастасия и Тимати уже подготовили детскую и купили все необходимое для первых дней жизни младенца.
Пол ребенка пара пока скрывает. Однако, по словам бывшей девушки артиста Алены Шишковой, влюбленные ожидают мальчика.
Отметим, что пока Решетова находится в томительном ожидании, рэпер Тимати проводит время на курорте. В теплые края знаменитость уехала с мамой Симоной и дочерью от прошлых отношений Алисой. Артист с удовольствием публикует снимки с наследницей в соцсетях. Звезда души не чает в дочери.
Между тем Решетова говорит, что к родам артист вернется в Москву. Более того, рэпер Тимати планирует присутствовать на родах. Отметим, что певец был свидетелем появления и первого своего ребенка.
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