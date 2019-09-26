Покрылась коркой на 8 лет: мать Тимати сразило жуткое заболевание

Мать знаменитого исполнителя ответила злопыхателям, которые писали, что ее должны были морально уничтожить муки совести после аборта. По словам Юнусовой, в то время она не страдала.
"Глубина и понимание произошедшего пришли, когда я выросла. Были другие, Детские чувства: обида и страх (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – отметила Симона.
Тем не менее последствия того судьбоносного решения не заставили себя долго ждать. Мать Тимати призналась, что после аборта ее сразило кожное заболевание. "Тело с ног до головы покрылась "коркой"(экземой). Оно было так оголено, что видимо нуждалось в защите от внешнего мира", – заявила она.
На исцеление у Симоны ушло восемь лет. Симптомы болезни начали проходить после того, как она родила первого ребенка.
"А после второго я вдруг поняла, что больше ничего нет", – заключила мать Тимати.
Напомним, что Симона Юнусова рассказала об аборте в 16 лет на своей странице в "Инстаграме". Она забеременела после первого же секса.
Решение об аборте приняли ее родители. Вопрос о том, чтобы оставить ребенка, не стоял: мать Симоны считала, что той нужно думать об учебе.
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