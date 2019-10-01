"Такие замуты происходят постоянно": рыжий из "Иванушек" высказался романе Ходченковой и Слепакова

Рыжий из "Иванушек" признался, что читал о новых отношениях приятельницы в прессе, однако большого значения этому не предал. Лично он со Светланой слухи не обсуждал, о личной жизни они не говорили.
"Я читал, но у нее не спрашивал, потому что такие замуты происходят постоянно у нас, на просторах шоу-бизнеса. Я не обрадовался и не удивился. Подумал: брехня очередная, как всегда, или может быть… но мне кажется – маловероятно", – отметил Андрей Григорьев-Апполонов.
Певец подчеркнул, что по отдельности Светлана и Семен – хорошие люди, однако вместе он их не представляет. По словам рыжего из "Иванушек", Слепакова и Ходченкову в качестве пары он нигде не встречал.
Напомним, минувшим летом появились слухи, что 36-летняя актриса Светлана Ходченкова завела интрижку с 40-летним музыкантом и шоуменом Семеном Слепаковым. Якобы знаменитости познакомились на съемках сериала "Домашний арест", в котором артистка сыграла одну из главных ролей. Отметим, что за несколько месяцев до встречи с актрисой, шоумен развелся с женой Кариной. Сообщает Teleprogramma.pro.
Слепаков и Ходченкова подогрели слухи о своем романе появившись на премии "Человек года" в качестве соведущих. После парочку видели в музее Эрмитаж. По словам очевидцев, знаменитости обнимались и целовались.
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