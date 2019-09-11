Появились известия о романе Светланы Ходченковой и Семена Слепакова

К их числу можно смело отнести Светлану Ходченкову и Семена Слепакова. Все время на церемонии они провели вместе, в обнимку позировали папарацци. Хотя приехали на мероприятие порознь.
Поговаривают, что у актрисы и юмориста роман. По слухам, отношения завязались во время съемок сериала "Домашний арест".
Сценаристом и продюсером популярной картины был Слепаков. Ходченкова сыграла одну из ролей, сообщает URA.RU.
Кроме них внимание журналистов привлекла еще одна звездная пара. По данным Teleprogramma.pro, на церемонию награждения явились Ксения Собчак и Константин Богомолов. Но их появление все-таки уже стало привычным, поэтому они не были в центре внимания.
Напомним, Слепаков женат. Его супруга далека от шоу-бизнеса, да и сам Семен не выставляет личную жизнь напоказ. Хотя в апреле Ксения Собчак пустила слух о разводе комика. Но, как писали ранее "Дни.ру", спустя время призналась, что ошиблась.
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