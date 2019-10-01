"Буду благодарна до конца дней": вдова Караченцова у гроба Захарова призналась в связи с ним

Год назад, в октябре 2018-го, в "Ленкоме" прощались с актером Николаем Караченцовым. Сегодня его вдова Людмила Поргина пришла на похороны худрука театра Марка Захарова, которого считает другом, наставником и помощником. Корреспондент "Дни.ру" поговорил с ней после панихиды.

"Когда я впервые встретилась с Марком Анатольевичем, ему было 42 года, а мне 27, – вспоминает Людмила Андреевна. – Первой совместной нашей работой был "Автоград-XXI", который он создавал с Юрием Визбором. А потом был "Тиль" с участием Коли Караченцова, "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты"..."

"На репетициях Захаров никогда не кричал, а вот после мог сделать замечание – очень конкретно, очень жестко, – продолжает Поргина. – И приходилось задумываться над ними. Мы все боялись этих замечаний".

Общалась Поргина с Захаровым и вне спектаклей – у них, по ее признанию, была тесная эмоциональная, духовная связь. "Мы делали много "капустников" – придумывали шутки, накрывали столы, и Захаров всегда их поддерживал, участвовал, устраивал посиделки с участием Рихтера, Жванецкого, – уверяет вдова Караченцова".

"Когда с Колей случилась беда и он попал в аварию, Марк Анатольевич первым пришел на помощь и сказал, что будет продолжать платить зарплату и моему мужу, и мне, которая вынуждена оставить театр и посвятить себя заботе об инвалиде, – говорит Поргина. – Буду за это благодарна ему до конца своих дней, поскольку иначе на протяжении стольких лет поддерживать супруга мне было бы просто не на что!"

"Театр никогда нас не бросал, – продолжает Поргина. – Мы были на всех премьерах, вечерах – всегда в первых рядах, всегда с почетом и огромным уважением. Актеры тоже приезжали к нам на дачу, домой, и все это заслуга Захарова. Благодаря ему мы не ощущали себя брошенными. Марк Анатольевич всегда подчеркивал, что театр – наш второй дом. И если кому-то было плохо, все остальные спешили к нему на помощь".

21 октября на сцене театра "Ленком" состоится вечер памяти Николая Караченцова "Прости меня, земля, что я тебя покинул", приуроченный сразу к двум датам – 75-летию артиста и годовщине его смерти. Людмила Поргина рассказала, что ждет там Аллу Пугачеву, Елену Суржикову, Максима Дунаевского и других друзей покойного мужа. Но из-за смерти Марка Захарова в сценарий вечера теперь будут внесены коррективы.

